Ντε Λα Φουέντε για τα γιουχαρίσματα του Μπερναμπέου στον Μοράτα: «Με πονάει που στη χώρα μου γιουχάρουν τον αρχηγό μας, ντρέπομαι»

Ο προπονητής της Ισπανίας, Ντε Λα Φουέντε, στάθηκε στο γεγονός ότι το ισπανικό κοινό στο Σαντιάγο Μπερναμπέου γιούχαρε τον αρχηγό της «ρόχα» και επιθετικό της Ατλέτικο, Αλβάρο Μοράτα, στη φιλική ισοπαλία κόντρα στη Βραζιλία (3-3).

Η Ισπανία βρέθηκε αγκαλιά με τη νίκη, ωστόσο η Βραζιλία αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει και με buzzer beater πέναλτι του Πακετά, απέσπασε την ισοπαλία (3-3) στη φιλική ματσάρα της Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την εικόνα που παρουσίασαν οι διεθνείς του, αλλά όχι από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε μερίδα του κόσμου στον αρχηγό της ομάδας, Αλβάρο Μοράτα.

🇪🇸 Spain coach Luis de la Fuente: “Morata getting whistled at by the Bernabéu… it hurts me to the core that in my country, they boo a player of the national team, the captain who is a role model for us, an example”.



“It really hurts. When I hear those boos I feel ashamed”. pic.twitter.com/UpCEvvmBWI