Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τρία άτομα «για απόπειρα δολοφονίας», και σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo» η αφορμή της επίθεσης ήταν ένας καυγάς νωρίτερα το απόγευμα.

Σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης διακομίσθηκε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ το βράδυ της Τετάρτης (14/08) αφού άγωστοι τον μαχαίρωσαν σε πάρκινγκ.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, ο Μουνίρ Νασράουι δέχτηκε πολλές μαχαιριές μεταξύ εννέα και δέκα το βράδυ σε ένα πάρκινγκ στην Calle Frank Marshall στη συνοικία Ροκαφόντα στο Ματαρό όπου ζει.

Η πρώτη πρόγνωση ήταν σοβαρή και μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Can Ruti της Μπανταλόνα, το οποίο διαθέτει πολύ περισσότερους πόρους από το νοσοκομείο του Ματαρό. Ωστόσο, η ζωή του δεν κινδυνεύει και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Στο τέλος της νύχτας βρισκόταν ακόμη υπό παρακολούθηση, παρά τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι βρισκόταν ήδη στο σπίτι του.

Η μονάδα έρευνας της Mossos d'Esquadra του Ματαρό ανέλαβε αμέσως την υπόθεση και ήδη έχουν συλληφθεί τρία άτομα «για απόπειρα δολοφονίας», αφού εντοπίστηκαν μάρτυρες του περιστατικού και συνεργάστηκαν με την αστυνομία του δήμου Maresme.

Στο RAC 1 αναφέρουν ότι ο Μουνίρ έχει δεχθεί «περισσότερες από μία μαχαιριές».

Όπως επιβεβαίωσαν οι ίδιοι οι Αρχές οι τρεις πρώτες συλλήψεις έγιναν ήδη γύρω στις 10.30 μ.μ., αφού συνολικά οκτώ οχήματα της αστυνομίας κατέλαβαν κυριολεκτικά την περιοχή για να ανακρίνουν διάφορους μάρτυρες. Τα καλά στοιχεία της περιγραφής των δραστών που έδωσαν οι μάρτυρες διευκόλυναν το έργο των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το καταλανικό Μέσο, πριν την επίθεση με μαχαίρι, είχε προηγηθεί ένας παλαιότερος καυγάς το απόγευμα, όταν ο πατέρας του Λαμίν έβγαζε βόλτα το σκύλο του και του πέταξαν νερό από ένα μπαλκόνι. Στη συνέχεια ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ του Μουνίρ και των ενοίκων της πολυκατοικίας, ο οποίος δεν κλιμακώθηκε μετά την αρχική παρέμβαση των δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή.

