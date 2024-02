Το φιλικό ανάμεσα στην Αλ Νασρ και την Ίντερ Μαϊάμι είχε τα πάντα. Καζούρα στον Μέσι, ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών και τέρματα σπάνιας ομορφιάς όπως του Λαπόρτ!

Η φιλική αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Νασρ και της Ίντερ Μαϊάμι είχε τα πάντα. Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο μετέφερε όλα τα βλέμματα πάνω στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 83' της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο «pulga» πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό και οι Σαουδάραβες οπαδοί του έκαναν καζούρα δείχνοντάς του το σκορ με τα δάχτυλά τους, το... εκκωφαντικό 6-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ήρθαν σε κόντρα μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ο Τζόρντι Άλμπα έγινε έξω φρενών και πλησίασε οργισμένος παίκτες της Αλ Νασρ, ενώ ο Σέρχιο Μπουσκέτς χτύπησε με το χέρι του τον Μπουσαϊλ.

Αυτές οι εικόνες πήγαν να... επισκιάσουν την γκολάρα του Εμερίκ Λαπόρτ, ο οποίος με εκτέλεση φάουλ σκόραρε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς πίσω από το κέντρο.

🚨🚨



A fight broke out between the Al Nassr and Inter Miami players after Al Nassr's Nawaf Al-Boushail attempted a deadly tackle against Inter Miami's player.



Sergio Busquets was seen punching the player on his face 😳pic.twitter.com/095cGZzRnm