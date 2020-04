Οταν ο Γιάγα Τουρέ μιμήθηκε τον Μέσι και «χόρεψε» την Αθλέτικ Μπιλμπάο (vid)

Virtual Sports* που ξεχωρίζουν για τα καταπληκτικά γραφικά τους. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Η συνεισφορά του Ιβοριανού μέσου στους «μπλαουγκράνα» ήταν μεγάλη. Μπορεί να μην έβρισκε συχνά δίχτυα, αλλά όταν το έκανε τα τέρματα του ήταν σπάνιας ομορφιάς.

Οπως το γκολ κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, στον τελικό του Copa Del Rey. Ο Τουρέ έλαβε την μπάλα πίσω από τον άξονα, προσπέρασε σαν σταματημένους τρεις αντιπάλους του και εν συνεχεία με ένα δυνατό ξερό σουτ έστειλε την μπάλα στο πλεκτό του Ιραϊθόθ.

Αυτή την περίτεχνη ενέργεια του Γιάγια Τουρέ θα ζήλευε μέχρι και ο... Λιονέλ Μέσι.

When Yaya Touré decided it was time to score, he really imposed himself on proceedings. Unstoppable. pic.twitter.com/Oqgma9i1VS

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 20, 2020