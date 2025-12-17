Ξέσπασμα της συζύγου του Ραφίνια για τα βραβεία ''The Best'': «Μήπως είναι μπασκετμπολίστας;»
Για ακόμη μια χρονιά, τα βραβεία ''The Best'' της FIFA σήκωσαν «θύελλα» αντιδράσεων. Όχι τόσο λόγω του νικητή στους άνδρες, Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά περισσότερο εξαιτίας της κορυφαίας εντεκάδας της σεζόν.
Από αυτή, απουσίασε ο Ραφίνια, με τον άσο της Μπαρτσελόνα να έχει πραγματοποιήσει μια απίθανη -περσινή- σεζόν υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, συμβάλλοντας τα μέγιστα για το εγχώριο τρεμπλ.
Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε άμεση συμμετοχή σε 62 γκολ των «μπλαουγκράνα», σκοράροντας 38 και μοιράζοντας ακόμη 24 για τους συμπαίκτες του, δείχνοντας πως αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων στην θέση του. Παρόλα αυτά, δεν βρήκε θέση ανάμεσα στους καλύτερους της FIFA, με τη σύζυγό του, Ναταλια Ροντρίγκες να ξεσπά μέσω social media και με ειρωνικό ύφος να αναρωτιέται αν ο άνδρας της είναι... μπασκετμπολίστας.
«Δεν το κρύβουν καν πια. Είναι ο Ραφίνια μπασκετμπολίστας; ΑΔΙΚΙΑ»
Natalia Rodrigues Belloli didn’t hide her frustration after Raphinha was left out of The Best FIFA Men’s XI 😡👀— OneFootball (@OneFootball) December 16, 2025
🗣 '62 G/A… But he didn’t deserve to be included in the XI' pic.twitter.com/si9Hqc8YsY
