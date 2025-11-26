Σίγουροι για τη νίκη οι οπαδοί της Ρεάλ: «Βλέπουν τουλάχιστον τρία γκολ»

Το Gazzetta βερέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και μίλησε με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης για τη μάχη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε… «λευκό» κλίμα κινήθηκε το κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης, καθώς δεκάδες οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης περιηγήθηκαν στους δρόμους γύρω από την Ακρόπολη ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι Ισπανοί φίλαθλοι, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα πρόθυμοι να μιλήσουν στην κάμερα του Gazzetta, εξέφρασαν την απόλυτη αισιοδοξία τους για το αποτέλεσμα.

Το πιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο της ημέρας προήλθε από έναν Έλληνα φίλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έκρυψε την προτίμησή του για επικράτηση της «βασίλισσας».

Εκείνη τη στιγμή, ένας σερβιτόρος ερυθρόλευκων προτιμήσεων του… χρέωσε 15 ευρώ το χυμό, με τα γέλια να μη λείπουν!