Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε τον μυϊκό τραυματισμό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ θα χάσει τον τελικό του Copa Del Rey και είναι αμφίβολος για το πρώτο ματς με την Ίντερ.

Η Μπαρτσελόνα πήρε τεράστια νίκη στο φινάλε απέναντι στη Θέλτα (4-3) αλλά αναμένεται να χάσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της σε Ισπανία και Ευρώπη.

Ο Πολωνός φορ ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο β’ μέρος, σημαίνοντας αμέσως… συναγερμό στις τάξεις των Μπλαουγκράνα για το μέγεθος του προβλήματος.

Η ανησυχία επιβεβαιώθηκε μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε την Κυριακή, οι οποίες και έδειξαν πως αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στον τένοντα του αριστερού μηρού, με την επίσημη Μπάρτσα να μην διευκρινίζει το ακριβές διάστημα απουσίας του και να τονίζει πως η κατάστασή του θα εκτιμάται σταδιακά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Cadena Ser» και τη «Mundo Deportivo» ο τραυματισμός αυτός τον θέτει ουσιαστικά νοκ-άουτ από τον ερχόμενο τελικό του Copa Del Rey κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/4), ενώ κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη και η συμμετοχή του στον πρώτο ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Ίντερ στις 30 Απριλίου.

LATEST NEWS | Tests carried out on Sunday have confirmed that first-team player Robert Lewandowski has a left semitendinosus injury. His return will be determined by his progress. pic.twitter.com/Cj9Vyuim1v