Ο Ντιέγκο Σιμέονε δεν μπορεί να υπολογίζει τον Αντουάν Γκριεζμάν στο δεύτερο παιχνίδι με την Μπιλμπάο για την πρόκριση στον τελικό του Copa del Rey.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε πήρε μεγάλη νίκη στην Μαδρίτη επί της Ατλέτικο (1-0) και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας πριν από περίπου δύο εβδομάδες και έκανε δύσκολο το έργο του Ντιέγκο Σιμεόνε στη ρεβάνς στο «Σαν Μαμές». Ο Αργεντινός τεχνικός μάλιστα έχει έναν έξτρα πονοκέφαλο ενόψει τους κρίσιμου αγώνα με τους Βάσκους.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν αποχώρησε κουτσαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα της Ατλέτικο με την Ίντερ το βράδυ της Τρίτης (20/02) και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Relevo, ο 32χρονος θα χάσει τον δεύτερο αγώνα του Copa del Rey με την Μπιλμπάο την επόμενη εβδομάδα (29/02). Ο πολύπειρος επιθετικός θα κάνει αγώνα δρόμου για να δηλώσει παρών στο δεύτερο ματς με τους Νερατζούρι στις 13 Μαρτίου.

«Ο Αντουάν Γκριεζμάν υπέστη ένα μέτριο διάστρεμμα στον αστράγαλο», αναφέρει η ιατρική αναφορά του συλλόγου.

💣🚨 BREAKING: Antoine Griezmann will DEFINITELY miss the second leg against Athletic Club.@relevo pic.twitter.com/tcJGeFWgGn