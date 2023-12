Σε ένα κάκιστο γήπεδο θα χρειαστεί να παίξει η Ρεάλ Μαδρίτης για τους «32» του Κυπέλλου Ισπανίας, μετά την κλήρωση της με την Αραντίνα, ομάδα της 4ης κατηγορίας.

Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός γεμάτος εκπλήξεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών βρίσκουν μοναδικές ευκαιρίες να προχωρήσουν και να αγωνιστούν απέναντι σε μεγαθήρια.

Μια τέτοια ευκαιρία θα έχει και η Αραντίνα, ομάδα της 4ης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στο άκουσμα της κλήρωσης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έστησαν ένα τρομερό «γλέντι» και ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν απέναντι σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, με την αναμέτρηση να αναμένεται να διεξαχθεί στις αρχές του Γενάρη, στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Copa del Rey.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, δύσκολα θα μπορούσε να πιστέψει κάποιος ότι χάρηκαν και οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης. Ρίχνοντας μια ματιά στο γήπεδο της Αραντίνα, καταλαβαίνει κανείς ότι η Βασίλισσα θα χρειαστεί να παίξει σε έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο, γεμάτος με λακκούβες, με τους παίκτες της ομάδας να αναμένεται να αγωνιστούν σε ένα επικίνδυνο γήπεδο.

Από τα βίντεο του τελευταίου αγώνα του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στην Καντίθ, καταλαβαίνει κανείς γιατί στη Βασίλισσα επικρατεί μια δυσαρέσκεια, όσον αφορά την υγεία των ποδοσφαιριστών της στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς ο αγωνιστικός χώρος ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για τυχόν τραυματισμούς.

This is the pitch Real Madrid will be playing on against Arandina. 🏟️💦



Cadiz lost to Arandina last Thursday in the Copa Del Rey. 👀pic.twitter.com/fTIC0mCYma