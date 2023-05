Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Ροντρίγκο, αποκάλυψε τον λόγο πίσω από τον πανηγυρισμό που έκανε μετά το γκολ του στον τελικό του Copa Del Rey με την Οσασούνα.

Ο κάπως ανορθόδοξος πανηγυρισμός του Ροντρίγκο μετά το (δεύτερο) γκολ που πέτυχε στον τελικό του Copa Del Rey απέναντι στην Οσασούνα έχει τελικά την πιο γλυκιά επεξήγηση. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για το «I» που σχημάτισε με το δάχτυλό του αποκαλύπτοντας πως είναι αφιέρωση στον μικρό Ιγνάσιο, έναν νεαρό υποστηρικτή της «βασίλισσας» που παλεύει με τον καρκίνο. «Ο πανηγυρισμός μου; Ήταν για τον Ιγνάσιο, ένα παιδί που επισκέφθηκα στην Juegaterapia, όπου υπάρχουν παιδιά με καρκίνο. Μου ζήτησε να κάνω το "Ι" αν σκόραρα. Ήταν γι' αυτόν», είπε συγκεκριμένα.

Δείτε το:

Rodrygo's celebration in the Copa del Rey final was dedicated to a young fan who has been undergoing cancer treatment ❤️ pic.twitter.com/OAVKPPuUWD