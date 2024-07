Σκληρή μάχη στον τελικό του Copa America με Bet Builder στο 14.00!

Ώρα τελικού στο Copa America: Αργεντινή και Κολομβία διασταυρώνουν τα ξίφη τους (03:00) για την κούπα και τον θρόνο του πρωταθλητή στη Λατινική Αμερική!

* Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους και για λογαριασμό της Novibet

Το φαβορί κόντρα σε ένα ισχυρό και άκρως επικίνδυνο αουτσάιντερ:

Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς τον μεγάλο τελικό στο Copa America ανάμεσα στην Αργεντινή και την Κολομβία (03:00). Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έφτασε… σβηστά μέχρι τον τελικό και ετοιμάζεται για την 2 η συνεχόμενη κατάκτηση, ενώ η παρέα του καταπληκτικού Χάμες Ροντρίγκες (ένα γκολ, έξι ασίστ) είναι σε θέση φιναλίστ για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Οι Κολομβιανοί απέκλεισαν την Ουρουγουάη (1-0) και συνολικά παρουσιάζουν εξαιρετικό πρόσωπο, όμως η Αργεντινή έχει το know how για να κυριαρχήσει και να προσθέσει ακόμα μία κούπα στην πλούσια και γεμάτη συλλογή των τελευταίων ετών. Στο 2.25 το ενδεχόμενο της νίκης της «Αλμπισελέστε» στον μεγάλο τελικό του Κόπα Αμέρικα.

Βέβαια, η νίκη δεν θα έρθει καθόλου εύκολα για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι: Οι Κολομβιανοί διαθέτουν ένα άκρως σκληροτράχηλο σύνολο με παίκτες που θα δώσουν και τη… ζωή τους για να κάνουν ακόμα μία υπέρβαση και να κατακτήσουν το τρόπαιο. Το Κόπα Αμέρικα φημίζεται για τελικούς με χαμηλό σκορ και αρκετό ξύλο, οπότε η πλάστιγγα γέρνει προς τη μεριά του Under 1.5 γκολ, που συνοδεύεται με απόδοση 2.50.

Στην ίδια λογική, περιμένουμε ένα σκληρό ματς και από τις δύο μεριές.

Πέρα από τους Κολομβιανούς, η ίδια προσέγγιση θα υπάρξει και στη μεριά της Αργεντινής, που διαθέτει παίκτες (όπως ο Ρομέρο, ο Μαρτίνες, ο Φερνάντες και ο Ντε Πολ) με έφεση στην επιθετική άμυνα και με διάθεση να προστατέψουν με κάθε τρόπο την εστία τους. Με λίγα λόγια, αναμένεται μία… σκληρή μάχη στον τελικό και αυτό οδηγεί στο Over 4.5 στις κίτρινες κάρτες σε απόδοση 2.25.

Ο συνδυασμός των παραπάνω επιλογών σε Bet Builder πληρώνει 14.00 στη Novibet

Τέλος, ανάμεσα στις 1000+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον

τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις,

στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια

γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

*ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

**ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.COM.CY/INFO/OROI-EGGRAFIS-XWRIS-KATATHESI.

Η Novibet κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό Β022 . Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18

ετών.

Παίξε υπεύθυνα. www.safergambling.gov.cy