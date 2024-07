Μέσι: «Ο Μαρτίνες είναι πάντα εδώ για αυτές τις στιγμές, έχει μεγάλη πίστη στον εαυτό του»

Ο Λιονέλ Μέσι αποθέωσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά την πρόκριση της Αργεντινής επί του Εκουαδόρ στα πέναλτι (1-1, 4-2 πεν.), με τον «Ντιμπου» να πραγματοποιεί δυο αποκρούσεις στη διαδικασία.

Αγχώθηκε αλλά πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Copa America η Αργεντινή. Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια επικράτησε στα πέναλτι με 4-2 του Εκουαδόρ (1-1 κ.δ.) και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στην τετράδα της διοργάνωσης.

Ήρωας για την «Αλμπισελέστε» ήταν ο εκπληκτικός Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τον κίπερ της Άστον Βίλα να αποκρούει δυο εκτελέσεις πέναλτι στη διαδικασία και να... σώζει τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στη δική του εκτέλεση «αλά πανένκα».

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο ''Pulga'' αποθέωσε τον Μαρτίνες, ενώ αναφέρθηκε και στην κακή κατάσταση των γηπέδων της διοργάνωσης, πράγμα που -όπως είπε- ευνοεί τους αμυντικούς.

«Ο Ντίμπου είναι πάντα εδώ για τέτοιες στιγμές, γίνεται μεγάλος. Είναι πολύ γρήγορος και έχει μεγάλη πίστη στον εαυτό του» ήταν τα λόγια του 37χρονου σούπερ σταρ για τον Μαρτίνες.

🎙️ Lionel Messi: "Dibu is always there in those moments, he becomes big. He is very fast. He had a lot of faith in himself." 🇦🇷 pic.twitter.com/BIbGJW3n42