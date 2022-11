Μέσι: «Θα βγούμε στο γήπεδο και θα πάρουμε το κύπελλο σπίτι μας» (vid)

Στη δημοσιότητα βγήκε η ομιλία του Λιονέλ Μέσι πριν τον τελικό του Copa America του 2021, μέσω αποσπάσματος από το νέο ντοκιμαντέρ για την πορεία της Αργεντινής προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Έχει ουκ ολίγες φορές «κατηγορηθεί» για την απουσία των ηγετικών ικανοτήτων του. Ο Λιονέλ Μέσι όμως, πριν τον τελικό του Copa America του 2021 ανάμεσα σε Αργεντινή και Βραζιλία με μια παθιασμένη ομιλία μετέφερε την απαραίτητη πνευματική δύναμη στους συμπαίκτες του, βοηθώντας τους να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο λόγος αυτός είδε το φως της δημοσιότητας μέσω αποσπάσματος του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix για την πορεία της Αλμπισελέστε στη διοργάνωση, με τίτλο «Αιώνιοι: Οι Πρωταθλητές της Αμερικής».

«Ήδη ξέρουμε τι σημαίνει Αργεντινή εναντίον Βραζιλία. Δεν θέλω να πω κάτι σήμερα. Μόνο ένα ευχαριστώ σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις 45 ημέρες. Σας είπα στα γενέθλιά μου ότι είμαστε ένα σπουδαίο σύνολο και το απολαμβάνω πολύ. Σαρανταπέντε ημέρες που ταξιδέψαμε, που φάγαμε, κλειδωθήκαμε στα ξενοδοχεία, δεν είδαμε τις οικογένειες μας, παιδιά. Ο "Ντίμπου" (Εμιλιάνο Μαρτίνεζ) έγινε πατέρας και δεν μπόρεσε να δει την κόρη του, να την πάρει στην αγκαλιά του. Ο "Τσίνο" απέκτησε γιο και τον είδε για πολύ λίγο. Όλα αυτά γιατί; Για αυτή τη στιγμή. Επειδή είχαμε έναν στόχο και τώρα είμαστε πολύ κοντά στο να τον πετύχουμε. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο; Ότι εξαρτάται από εμάς. Για αυτό θα βγούμε σήμερα στο γήπεδο και θα σηκώσουμε το κύπελλο. Θα το πάρουμε μαζί μας στην Αργεντινή για να το απολαύσουμε μαζί με την οικογένεια και τους φίλους μας και με αυτούς που πάντα μας υποστήριξαν. Θα τελειώσω με αυτό. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις παιδιά. Αυτό το Κύπελλο θα παιζόταν στην Αργεντινή αλλά ο Θεός ήθελε να παιχτεί στη Βραζιλία για να το κερδίσουμε στο Μαρακανά, για να είναι πιο όμορφο για όλους μας. Βγείτε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και ηρεμία και θα πάρουμε το κύπελλο σπίτι μας» είπε αναλυτικά ο αρχηγός της ομάδας του Σκαλόνι.

Ακόμα δεν είναι γνωστό το αν το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα προβληθεί από το Netflix στην Ελλάδα.

