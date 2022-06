Οι προσπάθειες του Μέσι και των συμπατριωτών του μέχρι την κατάκτηση του Copa America αλλά και την εξασφάλιση του εισιτηρίου για του Μουντιάλ του Κατάρ, θα προβληθούν σε ντοκιμαντέρ!

Η Amazon συνεχίζει τις εκπληκτικές παραγωγές της σειράς All or Nothing και το νέο κεντρικό θέμα θα είναι η αήττητη επί 33 παιχνίδια, εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο Μέσι, ο Ντε Πολ, ο Λαουτάρο, ο Μαρτίνες και τα υπόλοιπα παιδιά κατάφεραν να χαρίσουν στην Αργεντινή το Copa America του περασμένου καλοκαιριού και πρόσφατα πανηγύρισαν και το Finalissima στην αναβίωσή του έπειτα από 29 χρόνια.

Όλη η διαδρομή της αναγέννησης και φυσικά της πορείας του Μέσι προς... την απόλυτη ευτυχία της κατάκτησης τίτλου με την φανέλα με το εθνόσημο, αποτυπώθηκε σε ντοκιμαντέρ από την Amazon και θα προβληθεί στις 10 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως αναμένεται να κυκλοφορήσει και το θέμα της Άρσεναλ, στην οποία συνέβησαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ενώ, η σειρά All or Nothing έχει ήδη κυκλοφορήσει τα ντοκιμαντέρ των Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ.

