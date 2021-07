Συγκλονιστικός Μέσι, έπαιξε τραυματίας στον ημιτελικό και στον τελικό (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε τόσο στον ημιτελικό με την Κολομβία όσο και στον τελικό με τη Βραζιλία, έχοντας μυϊκές ενοχλήσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή του, Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή, κατάφεραν μετά από τέσσερις χαμένους τελικούς, να κατακτήσουν το Copa America έπειτα από 28 χρόνια και μάλιστα μέσα στο «Μαρακανά».

Ο Αργεντινός αστέρας ήταν το πρόσωπο του αγώνα, πανηγύρισε το πρώτο του τρόπαιο με την εθνική Αργεντινής και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, αλλά και πρώτος σκόρερ με τέσσερα γκολ.

Με τις εμφανίσεις του απέδειξε το πόσο πολύ ήθελε την κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου. Ο προπονητής του Λιονέλ Σκαλόνι επιβεβαίωσε την «δίψα» του «Λίο», λέγοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια αγωνίστηκε όντας τραυματίας.

Σύμφωνα με τον τεχνικό της «Αλμπισελέστε», ο Μέσι, αντιμετώπιζε μυϊκές ενοχλήσεις τόσο στον ημιτελικό με την Κολομβία, όσο και στον τελικό με τη Βραζιλία!

Θυμίζουμε ότι κόντρα στην Κολομβία, ο 34χρονος αστέρας έφυγε με ματωμένο αστράγαλο από το ματς, καθώς οι αντίπαλοι του έκαναν τα πάντα για να τον σταματήσουν.

❗| Scaloni has revealed that Messi played against Colombia and Brazil in the Copa America, with a hamstring injury. [@SC_ESPN] pic.twitter.com/9YYbRnFoyb