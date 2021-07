Μέσι: Μάτωσε ο αστράγαλός του μετά τα δυνατά μαρκαρίσματα που δέχθηκε (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι έφυγε με ματωμένο αστράγαλο από το ματς με την Κολομβία, καθώς οι αντίπαλοι του έκαναν τα πάντα για να τον σταματήσουν.

Η Αλμπισελέστε κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Copa America, καθώς επικράτησε με 3-2 της Κολομβίας, στην διαδικασία των πέναλτι.

Το παιχνίδι είχε ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια αλλά και πολλά δυνατά μαρκαρίσματα. Οι Κολομβιανοί προσπαθούσαν να σταματήσουν με κάθε τρόπο τον μεγάλο αστέρα της αναμέτρησης, Λιονέλ Μέσι.

Οπως φαίνεται κι από τις παρακάτω φωτογραφίες ο «Λίο» μάτωσε στον αστράγαλο μετά από ένα μαρκάρισμα του Μπάριος. Χαρακτηριστικό δε ότι η Κολομβία τελείωσε το ματς έχοντας έξι κίτρινες κάρτες. Και οι έξι ήταν για φάουλ πάνω στον Μέσι.

Μία εικόνα πάντως που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια!

Here take a better picture. This should be a kicking game with no football. I mean we get that it can be nasty but this is too much pic.twitter.com/bYYymj2Jly