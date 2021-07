Το σήκωσα και το αφιερώνω σε σένα, πατέρα!

Μετά τις τόσες αποτυχίες, ο Λιονέλ Μέσι επέμεινε, έζησε το παιδικό όνειρό του, πλησίασε στην ολοκλήρωση του πεπρωμένου του και μπορεί να κοιτάζει προς τον ουρανό, προς ΕΚΕΙΝΟΝ που έφυγε νωρίς, αλλά κάπου, κάπως, δακρύζει από χαρά για τον διάδοχό του.

Μεγάλωσε. Εκλεισε και τα 34. Με κάποια παιδική αφέλεια όμως κατάφερε να παραμείνει πιστός στα όνειρα της νεότητάς του. Και μαζί να πιστεύουν σε εκείνον, ακόμα και όσοι δεν μπόρεσαν να μπουν στον πειρασμό να μην τον αμφισβητήσουν. Το ήθελε όσο τίποτ’ άλλο. Περισσότερο από κάθε τι που κέρδισε ποτέ με την Μπαρτσελόνα. Έναν τίτλο με την Αργεντινή. Η μαμά πατρίδα που περίμενε να την εξυψώσει ξανά σε κάποιον ουρανό. Και έμοιαζε παραφωνία. Να έχει για μία γεμάτη 15ετία δικό της τον κορυφαίο στον κόσμο και να μην έχει κερδίσει τίποτα.

