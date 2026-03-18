Η CAF ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Σαϊμπαρί, για την «κλοπή» της πετσέτας του Μεντί

Η CAF ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Σαϊμπαρί, για την «κλοπή» της πετσέτας του Μεντί

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF), με απόφαση της, αναίρεσε το πρόστιμο που είχε επιβάλει στον Ισμαέλ Σαϊμπαρί, για τα όσα έκανε στον τελικό του Κόπα Άφρικα.

Η CAF (Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου) έριξε χθες μια «βόμβα», ανατρέποντας το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και αφαιρώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη για χάρη του Μαρόκο.

Επιπλέον, η CAF ανακοίνωσε μερικές αλλαγές στις αποφάσεις σχετικά με τις κυρώσεις που είχε επιβάλει νωρίτερα στους παίκτες για την ανάρμοστη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του τελικού.

Ένας από αυτούς είναι ο επιθετικός της Αϊντχόφεν, Ισμαέλ Σαϊμπαρί, ο οποίος έκλεψε την πετσέτα του τερματοφύλακα της Σενεγάλης, Εντουάρ Μεντί, με αποτέλεσμα η CAF να του επιβάλει πρόστιμο 86.000 ευρώ.

Ωστόσο, η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου τώρα, με ανακοίνωση της, ακύρωσε το πρόστιμο και αντ' αυτού, ο νεαρός διεθνής των πρωταθλητών Ολλανδίας θα λάβει μόνο ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων.

 

Από την άλλη, αναφορικά με το περιστατικό με τα ball boys της διοργανώτριας χώρας, τα οποία εθεάθησαν με τη σειρά τους να προσπαθούν να κλέψουν την πετσέτα του Μεντί από τα χέρια του αναπληρωματικού τερματοφύλακα της Σενεγάλης, Γιεχβάν Ντιούφ, σέρνοντάς τον μάλιστα στο έδαφος, η Επιτροπή Εφέσεων επιρρίπτει την ευθύνη αποκλειστικά στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκο.

«Η Επιτροπή Εφέσεων επιβεβαιώνει την ευθύνη της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) σχετικά με τη συμπεριφορά των ball boys κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην FRMF για το περιστατικό αυτό μειώνεται στα 50.000 δολάρια (περίπου 43.000 ευρώ)», αναφέρει η CAF στην ανακοίνωση της.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

