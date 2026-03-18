Μανέ: «Ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές»

Ο Σαντιό Μανέ αντέδρασε μετά τη γνωστοποίηση της... ανατροπής όσον αφορά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η απόφαση της CAF να δώσει στο Μαρόκο τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τιμωρεί τη Σενεγάλη για την αποχώρησή της από τον επεισοδιακό τελικό με απώλεια του τίτλου. Όπως ήταν φυσικό, η είδηση προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τους Σενεγαλέζους να προσφεύγουν στο CAS προκειμένου να διατηρήσουν τον τίτλο που κέρδισαν στο γήπεδο.

Στο μεταξύ, αντίδραση υπήρξε και από τον ηγέτη των Λιονταριών της Τεράνγκα. Ο λόγος για τον Σαντιό Μανέ, που έγραψε σε στόρι στο Instagram ότι «ο κόσμος ξέρει τους πραγματικούς πρωταθλητές». Παράλληλα, αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης, όπως ο Σαρ, ο Σις, ο Τζέικομπς και ο Ντιαρά. Μία εξέλιξη που σίγουρα θα μας απασχολήσει για καιρό ακόμα, με το Copa Africa να... συνεχίζεται 57 μέρες αφότου ολοκληρώθηκε!

“ The world knows the true champions 🏆🇸🇳” pic.twitter.com/K0xM28d977 — ɢᴏᴀʟ ᴠᴇʀꜱᴇ (@GoalVersee) March 17, 2026