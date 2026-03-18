Μανέ: «Ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές»
Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η απόφαση της CAF να δώσει στο Μαρόκο τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τιμωρεί τη Σενεγάλη για την αποχώρησή της από τον επεισοδιακό τελικό με απώλεια του τίτλου. Όπως ήταν φυσικό, η είδηση προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τους Σενεγαλέζους να προσφεύγουν στο CAS προκειμένου να διατηρήσουν τον τίτλο που κέρδισαν στο γήπεδο.
Στο μεταξύ, αντίδραση υπήρξε και από τον ηγέτη των Λιονταριών της Τεράνγκα. Ο λόγος για τον Σαντιό Μανέ, που έγραψε σε στόρι στο Instagram ότι «ο κόσμος ξέρει τους πραγματικούς πρωταθλητές». Παράλληλα, αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης, όπως ο Σαρ, ο Σις, ο Τζέικομπς και ο Ντιαρά. Μία εξέλιξη που σίγουρα θα μας απασχολήσει για καιρό ακόμα, με το Copa Africa να... συνεχίζεται 57 μέρες αφότου ολοκληρώθηκε!
🚨📲|Sadio mane via IG:— ɢᴏᴀʟ ᴠᴇʀꜱᴇ (@GoalVersee) March 17, 2026
" The world knows the true champions 🏆🇸🇳"
🚨 ISMAÏLA SARR 🇸🇳 : 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/kmhW7AZj8d pic.twitter.com/SVM3bAz9jO— BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2026
🚨 ISMAIL JAKOBS 🇸🇳 EN STORY INSTAGRAM https://t.co/kmhW7AZj8d pic.twitter.com/dAof333Bnd— BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2026
PATHÉ CISS 🇸🇳 RAPPELLE QU’IL A REMPORTÉ LE TROPHEE : « 😂😂😂😂😂 »— BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2026
(IG) https://t.co/kmhW7AZj8d pic.twitter.com/zH2fzMYifF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.