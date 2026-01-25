Το «αστρονομικό» ποσό που εξοικονόμησε το Μαρόκο από την διεξαγωγή του Κύπελλο Εθνών Αφρικής!

Το Μαρόκο φιλοξένησε την 35η έκδοση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με την διοργανώτρια χώρα να εξοικονομεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025-2026 από το Μαρόκο απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη στη χώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, Ριάντ Μεζούρ.

Μιλώντας στο γαλλικό δίκτυο «France 24», ο Μεζούρ επιβεβαίωσε ότι τα καθαρά έσοδα έφτασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ (γύρω στο 1,5 τα μικτά κέρδη), ξεπερνώντας κατα πολύ το συνολικό κόστος της διοργάνωσης του ηπειρωτικού τουρνουά.

Ο υπουργός εξήγησε ότι τα κέρδη προήλθαν κυρίως από τις τουριστικές εισροές, δηλαδή τους οπαδούς, οι οποίοι επισκέπτονταν την διοργανώτρια χώρα, αλλά και από την απότομη αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης κατά την περίοδο του τουρνουά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη και στην ισχυρή ανάπτυξη σε διάφορους οικονομικούς δείκτες. Αποκάλυψε για παράδειγμα ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 35%, ενώ η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε λίγο περισσότερο από το 25%. Τα κέρδη αυτά καταγράφηκαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια των ίδιων των αγώνων αλλά και καθ' όλη τη φάση της προετοιμασίας και της οργάνωσης της 35ης έκδοσης του AFCON.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα θετικά αποτελέσματα επεκτάθηκαν και πέρα ​​από τα βραχυπρόθεσμα έσοδα. Η προετοιμασία για το Κόπα Άφρικα δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, παρέχοντας άμεση ώθηση στην εθνική οικονομία, ρίχνοντας κατακόρυφα το ποσοστό της ανεργίας και υποστηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές επιχειρήσεις σε πολλαπλούς τομείς.

Ο Μεζούρ επεσήμανε τέλος πως περίπου το 80% των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις υποδομές που χρειάζεται το Μαρόκο για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

«Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μετατρέπεται σε στρατηγική επένδυση και όχι σε μια απλή μεμονωμένη διοργάνωση. Τα αναβαθμισμένα στάδια, τα δίκτυα μεταφορών και οι υπηρεσίες αναμένεται να ωφελήσουν τον μαροκινό αθλητισμό και την ευρύτερη οικονομία για τα επόμενα χρόνια».