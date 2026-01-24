Γκέιγ: «Αυτό που έγινε στον τελικό ήταν άδικο»
Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από την Σενεγάλη, ο ήρωας της βραδιάς για τους νικητές, Πάπε Γκέιγ, παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο της χώρας του, όπου μίλησε με λεπτομέρειες για το τι συνέβη σε αυτόν τον επεισοδιακό τελικό της περασμένης Κυριακής.
Πιο συγκεκριμένα στον αγώνα αυτό, η Σενεγάλη επικράτησε του Μαρόκο με 1-0 στην παράταση, χάρη στο καθοριστικό γκολ του Γκέιγ στο 94ο λεπτό. Ωστόσο, η νίκη αυτή επισκιάστηκε από περιστατικά που άφησαν άναυδους τους οπαδούς, τους θεατές, αλλά και όλο τον φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου.
Ο 27χρόνος διεθνής αναφέρθηκε στην «αδικία», που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του, η οποία ξεκίνησε όταν το γκολ της Ισμαΐλ Σαρ ακυρώθηκε και κορυφώθηκε με το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας, γεγονότα που ώθησαν ορισμένους Σενεγαλέζους παίκτες να εγκαταλείψουν προσωρινά το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
«Νιώσαμε ότι αυτό που συνέβαινε ήταν άδικο, οπότε κάποιοι παίκτες έφυγαν από το γήπεδο. Ο Σαντιό (Μανέ) μας είπε: "Ας συνεχίσουμε να παίζουμε" και στη συνέχεια οι υπόλοιποι παίκτες παρενέβησαν και επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα».
Ο νεαρός επιθετικός μίλησε ακόμη και για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά, την λεγόμενη «ιστορία με την πετσέτα», η οποία οδήγησε σε αβάσιμους ισχυρισμούς περί μαύρης μαγείας. Κάποιοι υποστήριξαν ότι Μαροκινοί παίκτες και τα ball boys προσπάθησαν να αρνηθούν στον τερματοφύλακα Εντουάρντ Μεντί την πετσέτα του, για να τον αναγκάσουν να σκουπίσει τον ιδρώτα με τα γάντια του.
«Είδα το βίντεο που δείχνει ότι προσπάθησαν να πάρουν την πετσέτα. Ο Μεντί δεν μου το είπε, αλλά πολλά συνέβησαν σε εκείνον τον αγώνα, από την ιστορία με την πετσέτα μέχρι τις αποφάσεις του διαιτητή και τις κερκίδες... Μαύρη μαγεία; Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια».
Τέλος ο ποδοσφαιριστης της Βιγιαρεάλ μίλησε και για τον Μπραΐμ Ντίαθ και το χαμένο πέναλτι που κόστισε στην χώρα του τον τίτλο τονίζοντας πως: «Είναι κρίμα γι’ αυτόν και για τη χώρα, είναι μεγάλος παίκτης και έχει την εμπειρία για τέτοιες στιγμές».
