Χάος στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με Σεκιούριτι που εργαζόταν στο γήπεδο να απομακρύνεται με φορείο μετά χτυπήματα από αντικείμενα.

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στιγματίστηκε από σκηνές χάους και βίας, που δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο. Όλα ξεκίνησαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του αγώνα, όταν το VAR υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, για τράβηγμα του Ντιουφ στον Ντίαθ.

Οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι οπαδοί τους στις κερκίδες ξέσπασαν σε οργή. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν οπαδούς της Σενεγάλης να επιχειρούν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, εκτοξεύοντας καρέκλες, πριν η κατάσταση ηρεμήσει. Την ώρα που οι παίκτες επέστρεψαν για την παράταση, η ένταση δεν είχε σβήσει, με τον Ντίαθ να χάνει το πέναλτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα. Η εικόνα ενός τραυματισμένου Σεκιούριτι που δούλευε στο γήπεδο να απομακρύνεται με φορείο μετά τα χτυπήματα από αντικείμενα που εκσφενδονίστηκαν κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Όσον αφορά το παιχνίδι στο 94’, ο Πέπε Γκέι πέρασε με δεξιοτεχνία τον Χακίμι και με ένα απίστευτο σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μπόνο, χαρίζοντας στη Σενεγάλη το τρόπαιο με το 1-0.