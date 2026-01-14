Νιγηρία και Μαρόκο κοντράρονται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τους Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού να είναι βασικοί.

Λίγο μετά την πρόκριση της Σενεγάλης εις βάρος της Αιγύπτου, Νιγηρία και Μαρόκο κοντράρονται με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με το ερυθρόλευκο στοιχείο να είναι έντονο!

Βλέπετε, τόσο οι Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού είναι αμφότεροι βασικοί για τις δύο ομάδες και έτοιμοι για τον δικό τους... εμφύλιο. Κάτι βέβαια που έχει... πληγώσει αναλόγως τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα στερηθούν για μερικές ημέρες ακόμα τον Νιγηριανό αριστερό μπακ και τον Μαροκινό σέντερ φορ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Νιγηρία: Νουαμπαλί, Οσάγι-Σάμουελ, Ατζάγι, Μπάσεϊ, Μπρούνο, Ονιέκα, Ονιεντίκα, Ιγουόμπι, Λούκμαν, Όσιμεν, Άνταμς

Μαρόκο: Μπουνού, Χακίμι, Αγκέρντ, Μασίνα, Μαζραουί, Ελ Αϊναουί, Ντίαθ, Ελ Κανούς, Σαϊμπαρί, Εζαλζουλί, Ελ Καμπί