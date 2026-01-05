Νιγηρία: Τα έβαλε με τον Λούκμαν ο Όσιμεν
Εύκολη ήταν η αποστολή της Νιγηρίας ενάντια στη Μοζαμβίκη, με τους Σούπερ Αετούς να επικρατούν 4-0 και να περνούν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Πρωταγωνιστές για τους νικητές, οι Λούκμαν, Όσιμεν και Άνταμς, με τους δύο πρώτους όμως να τραβούν τα βλέμματα και για άλλους λόγους.
Βλέπετε, με το σκορ στο 3-0, ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ εθεάθη σε ανύποπτο χρόνο να καβγαδίζει με εκείνον της Αταλάντα, προκαλώντας απορία και σίγουρα προβληματισμό στους Νιγηριανούς.
Αξίζει να σημειωθεί πως λίγα λεπτά αργότερα ο Όσιμεν αντικαταστάθηκε, με τον Λούκμαν να αποχωρεί κι αυτός στο τέλος του αγώνα.
😳 Drama on the pitch! 🇳🇬— Micky Jnr (@MickyJnr__) January 5, 2026
Victor Osimhen had a quarrel with his teammate Lookman.
Crazy but this same Lookman provided him assist for his second goal earlier. #AFCONwithMicky#AFCON2025 #SuperEagles pic.twitter.com/kNIoEeKKPv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.