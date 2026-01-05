Η Νιγηρία απέκλεισε εύκολα τη Μοζαμβίκη, με τους Όσιμεν και Λούκμαν να πρωταγωνιστούν αλλά να... τσακώνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα!

Εύκολη ήταν η αποστολή της Νιγηρίας ενάντια στη Μοζαμβίκη, με τους Σούπερ Αετούς να επικρατούν 4-0 και να περνούν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Πρωταγωνιστές για τους νικητές, οι Λούκμαν, Όσιμεν και Άνταμς, με τους δύο πρώτους όμως να τραβούν τα βλέμματα και για άλλους λόγους.

Βλέπετε, με το σκορ στο 3-0, ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ εθεάθη σε ανύποπτο χρόνο να καβγαδίζει με εκείνον της Αταλάντα, προκαλώντας απορία και σίγουρα προβληματισμό στους Νιγηριανούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγα λεπτά αργότερα ο Όσιμεν αντικαταστάθηκε, με τον Λούκμαν να αποχωρεί κι αυτός στο τέλος του αγώνα.