Δίχως να χρειαστεί να ιδρώσει, η Νιγηρία επικράτησε 4-0 της Μοζαμβίκης και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σε περίπατο μετέτρεψε τον αγώνα κόντρα στη Μοζαμβίκη για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής η Νιγηρία, που πήρε τη νίκη με σκορ 4-0 και μαζί την πρόκριση για τα προημιτελικά του θεσμού.

Οι Σούπερ Αετοί έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, με τον Όσιμεν να έχει ακυρωθέν γκολ στο δίλεπτο και εντέλει τον Λούκμαν να ανοίγει το σκορ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο 20'.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Όσιμεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από κοντά, απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά της, με τον επιθετικό της Γαλατάσαραϊ να καθαρίζει το ματς με προβολή στο 47'.

Το κερασάκι στην τούρτα των Νιγηριανών ήρθε στο 75', όταν ο Άνταμς διαμόρφωσε το τελικό σκορ με σουτ.

Βασικός έπαιξε για τους νικητές ο Μπρούνο του Ολυμπιακού, με τη Νιγηρία να αντιμετωπίζει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία-Λ.Δ. Κονγκό, που κοντράρονται αύριο στις 18:00.