Ο Μεχντί Ταρέμι βρήκε δίχτυα στη φιλική ήττα του Ιράν από τη Νιγηρία του συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Φιλικό με «αύρα» Ολυμπιακού στην Αττάλεια της Τουρκίας. Το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι αντιμετώπισε τη Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τους Σούπερ Αετούς να παίρνουν τη νίκη με 2-1.

Ο πολύπειρος φορ των Πειραιωτών ήταν βασικός, σκόρερ και μάλιστα αρχηγός για τους Ιρανούς, ενώ στο αρχικό σχήμα των αντιπάλων του ήταν και ο Αφρικανός αριστερό μπακ.

Στο 67ο λεπτό έπετια από δοκάρι συμπαίκτη του ο Ταρέμι στην επαναφορά έπιασε εντυπωσιακό γυριστό και μείωσε το σκορ για τους Ιρανούς σε 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.