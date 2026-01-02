Χωρίς τον Ελ Καμπί η κορυφαία ενδεκάδα για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Με μία ηχηρή απουσία, εκείνη του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ολοκληρώθηκε η καλύτερη ενδεκάδα για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (31/12) η φάση των ομίλων για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τις 16 ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση να αρχίζουν να αγωνίζονται από αύριο (03/01) για μία θέση στους «8» της διοργάνωσης.

Όπως συνηθίζεται, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τέτοιων ειδών τουρνουά, βγαίνει η ενδεκάδα με τους καλύτερους παίκτες σε κάθε θέση. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί (02/01) βγήκε και η καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων του θεσμού, η οποία χαρακτηρίστηκε το λιγότερο...αμφιλεγόμενη, καθώς «στιγματίστηκε» από ηχηρές απουσίες και κάποιες περίεργες επιλογές.

Μία από τις πιο ηχηρές απουσίες, αν όχι η πιο ηχηρή, ήταν εκείνη του Αγιούμπ Ελ Καμπί που είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης, έχοντας σκοράρει 3 γκολ σε ισάριθμους αγώνες (τα δύο εξ΄ αυτών μάλιστα ήταν με ψαλιδάκι).

Η απουσία του Μαροκινού φορ ήταν πράγματι ανήκουστη, όμως η επιλογή εκείνου που μπήκε εν τέλει στη θέση του ήταν εκείνο που εγείρει τα ερωτήματα. Αυτό συνέβη επειδή, αντί για τον επιθετικό του Ολυμπιακού, επελέγη ο Αμάντ Ντιάλο που αγωνίζεται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εκπροσωπεί στο Κόπα Άφρικα την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο Ιβοριανός επιθετικός δεν πέτυχε μόνο λιγότερα τέρματα απ΄ ότι ο Ελ Καμπί (2), αλλά δεν είναι και καθαρόαιμο φορ, καθώς ούτε με την χώρα του, αλλά ούτε και με τον σύλλογο του αγωνίζεται σε αυτή την θέση.

11 of the very best. 🌟



Your #TotalEnergiesAFCON2025 team of the group stage is here!#WePlayDifferent pic.twitter.com/NqGAkYXPvw — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 2, 2026

Αναλυτικά η καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης