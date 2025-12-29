Η Ακτή Ελεφαντοστού με το Καμερούν έμειναν στο 1-1 και η πρωτιά του 6ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.

Θα μπορούσε να είναι τελικός και η Ακτή Ελεφαντοστού με το Καμερούν υπηρέτησαν αυτό τον τίτλο επιτυχώς. Άλλωστε προσέφεραν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρισης στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Βέβαια, ουδείς έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος, αφού όποιος έπαιρνε τη νίκη, θα έπαιρνε και την πρωτιά του ομίλου. Πλέον η μοίρα αυτής παραμένει απόλυτα ανοιχτή και θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.

Ισορροπημένο γενικά το παιχνίδι, άνοιξε για τα καλά στην αρχή του δεύτερου μέρους. Μέσα σε τρία λεπτά, Ιβοριανοί είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Φοφανά και οι Καμερουνέζοι δοκάρι με τον Ναμασό, λίγο πριν δουν τον Αμάντ Ντιαλό να σκοράρει με φοβερή πλασεδάρα για να δώσει το προβάδισμα στην Ακτή στο 51'

Η απάντηση του Καμερούν βέβαια δεν άργησε να έρθει, αφού πέντε λεπτά μετά, το σουτ του Τσάμαντου κόντραρε στον Κόναν και κατέληξε στα δίχτυα με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου