Σενεγάλη - Κονγκό 1-1: Άντεξε και πήρε τον βαθμό με βασικό Μουτουσαμί
Ισοπαλία μεταξύ Σενεγάλης και Κονγκό με... κερδισμένο το Μπενίν που νωρίτερα έκανε το χρέος του απέναντι στην Μποτσουάνα. Όλα έχουν μείνει ανοιχτά στον τέταρτο όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού η Σενεγάλη με το Κονγκό του βασικού Σαμουέλ Μουτουσαμί αλληλοεξουδετερώθηκαν.
Δίχως να έχει απειλήσει στο α' μέρος, το Κονκγό προηγήθηκε στο 61' χάρη στον Μπακαμπού που πήρε το... ριμπάουντ σκοράροντας από κοντά. Η απάντηση της Σενεγάλης ήρθε με τον ηγέτη της, Σαντίο Μανέ στο 69ο λεπτό. Το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να έχουν από 4 βαθμούς με μία αγωνιστική να απομένει.
Η βαθμολογία του 4ου Ομίλου:
- Σενεγάλη 2 (4-1) 4
- Κονγκό 2 (2-1) 4
- Μπενίν 2 (1-1) 3
- Μποτσουάνα 2 (0-4) 0
