Το Μπενίν πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μποτσουάνα (1-0) και διατήρησε τις ελπίδες του για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στον... πρόωρο τελικό του, το Μπενίν έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Με ιδρώτα και πίεση «λύγισε» την Μποτσουάνα (1-0) και θριάμβευσε στην do or die 2η αγωνιστική, αφού το ίδιο διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και ταυτόχρονα έστησε την αντίπαλό του στον τοίχο. Υπενθυμίζουμε άλλωστε πως στους «16» προκρίνονται και οι τέσσερις καλύτεροι 3οι του group stage. Αυτή, μάλιστα, ήταν και η πρώτη νίκη της ιστορίας του στον θεσμό!

Καλύτερο από την αρχή μέχρι το τέλος το Μπενίν, ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 28' με τον Ροσέ και δόση τύχης. Πίεσε, έψαξε και δεύτερο τέρμα αλλά, παρ'ότι δεν το βρήκε, προστάτευσε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και πήρε το σπουδαίο τρίποντο.

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου