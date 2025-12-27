Το Μαρόκο απώλεσε την ευκαιρία να βρεθεί στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μένοντας στο ισόπαλο 1-1 με το Μάλι. Βασικός ξεκίνησε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Μπροστά σε 68.000 φιλάθλους, το Μαρόκο είχε όλη την ώθηση στο πλευρό του στην αναμέτρηση με το Μάλι για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ωστόσο, η νίκη που θα έστελνε στους «16» της διοργάνωσης την ομάδα του Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν ήρθε, με το 1-1 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά στον πρώτο όμιλο.

Βασικός ξεκίνησε ο επιθετικός του Ολυμπιακού και αγωνίστηκε για 70 λεπτά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία σημειώθηκε στο 17', όταν Μπραχίμ Ντίας συνεργάστηκε ωραία με τον Ουναΐ, σούταρε από πλάγια θέση με τον Ντιαρά να αποκρούει, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Σαϊμπάρι αστόχησε προ κενής εστίας. Το Μαρόκο ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, δεν απειλούνταν και άγγιξε το 1-0 στο 43' με τον Ελ Καμπί, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ.

Η λύση ήρθε τελικά λίγο πριν την ανάπαυλα. Στις καθυστερήσεις και μετά από παρέμβαση του VAR, ο Μπραχίμ Ντίας κέρδισε πέναλτι από το χέρι του Γκασαμά, ο ίδιος το εκτέλεσε και το μετέτρεψε σε γκολ για το προβάδισμα του Μαρόκου.

Ωστόσο, το ρευστό 1-0 άφηνε το Μάλι ολοζώντανο στο ματς. Κι αφού το Μαρόκο δεν «έχτισε» πάνω στο προβάδισμά του, το πλήρωσε με τον ίδιο τρόπο. Το Μάλι κέρδισε πέναλτι στο 64' και ο Σιναγιόκο νίκησε από την άσπρη βούλα τον Μπόνο για το 1-1. Που δεν άλλαξε ως το τέλος παρά την πίεση των γηπεδούχων, ωστόσο το Μαρόκο κρατάει την τύχη στα δικά του... πόδια αφού έχει τον πρώτο λόγο για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Η βαθμολογία του πρώτου Ομίλου: