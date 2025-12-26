«Άσφαιρη» και χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση Ζάμπια - Κομόρες για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Ζάμπια και Κομόρες, καθώς καμία από τις δύο δεν... ρίσκαρε και το ισόπαλο και «άνοστο» 0-0 άφησε αμφότερες χωρίς νίκη μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανοίγοντας περαιτέρω τον δρόμο για το Μαρόκο.

Αν κάποια ομάδα έκανε το κάτι παραπάνω ψάχνοντας το γκολ που θα της έδινε τη νίκη, αυτή ήταν οι Κομόρες. Απείλησαν στο 7', σκόραραν στο 19', αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης. Η Ζάμπια αδυνατούσε να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία για γκολ και στάθηκε τυχερή στη φάση του 81ου λεπτού, όταν οι Κομόρες άγγιξαν το 1-0 με την κεφαλιά του Σαλεμάνι που κατέληξε όμως άουτ.

Το αποτέλεσμα ευνόησε περισσότερο την Ζάμπια που με δύο βαθμούς έχει τον πρώτο λόγο για να τερματίσει στην 2η θέση πίσω από το Μαρόκο που σε λίγη ώρα αναμετράται με το Μάλι (22:00).

Η βαθμολογία του 1ου Ομίλου: