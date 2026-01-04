Σπουδαία πρόκριση για το Καμερούν, το οποίο επιβλήθηκε με 2-1 επί της Νότιας Αφρικής στο μεγάλο ματς της φάσης των «16» και προκρίθηκε στους «8» του Copa Africa.

Ακάθεκτο συνεχίζει την πορεία του στο Copa Africa το Καμερούν. Οι Καμερουνέζοι αναδείχθηκαν νικητές από το μεγάλο ματς της φάση των «16» απέναντι στη Νότια Αφρική, καθώς επικράτησαν 2-1 κι έκλεισαν ραντεβού με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί για τους «8» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το Καμερούν προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Σαμαντέου στο 34΄, ενώ διπλασίασε τα τέρματά του νωρίς στο β΄μέρος με τέρμα του Κοφανέ. Η Νότια Αφρική προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο σκορ χάρη σε γκολ του Μαγκοπά στο 88΄, όμως ο χρόνος αποδείχθηκε ελάχιστος για να φέρει το ματς στα ίσα.

Κάπως έτσι το το 2-1 υπέρ του Καμερούν έμεινε μέχρι τέλους, σκορ που τους έστειλε στα προημιτελικά του Copa Africa όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στις 9 Ιανουαρίου.