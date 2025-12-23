Δια ποδός Νίκολας Τζάκσον, που πέτυχε ντοπιέτα, η Σενεγάλη επικράτησε της Μποτσουάνα (3-0) στην πρεμιέρα της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στην πρώτη της παράσταση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Σενεγάλη απέδειξε γιατί θεωρείται εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Δίχως καν να... ιδρώσει, ξεμπέρδεψε με την Μποτσουάνα και τη νίκησε με 3-0 για να ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση. Σε αυτό βέβαια τη βοήθησε και ο καταπληκτικός Νίκολας Τζάκσον που με το εθνόσημο φροντίζει να κάνει τη διαφορά. Έξι γκολ και δύο ασίστ μετρά στα πέντε τελευταία παιχνίδια που ξεκίνησε βασικός με την εθνική του ομάδα.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ήταν αυτός που στο 40' «χτύπησε» για το 1-0 και στο 58' με πολύ όμορφη ενέργεια μέσα στην περιοχή διπλασίασε τα τέρματά του και της ομάδας του φυσικά. Στο 90' ο Εντιαγέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0.

