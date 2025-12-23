Σενεγάλη - Μποτσουάνα 3-0: «Καθάρισε» ο... ορεξάτος Νίκολας Τζάκσον
Στην πρώτη της παράσταση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Σενεγάλη απέδειξε γιατί θεωρείται εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Δίχως καν να... ιδρώσει, ξεμπέρδεψε με την Μποτσουάνα και τη νίκησε με 3-0 για να ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση. Σε αυτό βέβαια τη βοήθησε και ο καταπληκτικός Νίκολας Τζάκσον που με το εθνόσημο φροντίζει να κάνει τη διαφορά. Έξι γκολ και δύο ασίστ μετρά στα πέντε τελευταία παιχνίδια που ξεκίνησε βασικός με την εθνική του ομάδα.
Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ήταν αυτός που στο 40' «χτύπησε» για το 1-0 και στο 58' με πολύ όμορφη ενέργεια μέσα στην περιοχή διπλασίασε τα τέρματά του και της ομάδας του φυσικά. Στο 90' ο Εντιαγέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0.
Η βαθμολογία του τέταρτου ομίλου
- Σενεγάλη 1 (3-0) 3
- Κονγκό 1 (1-0) 3
- Μπενίν 1 (0-1) 0
- Μποτσουάνα 1 (0-3) 0
