Μπορεί να... αγχώθηκε λίγο, αλλά το Κονγκό έκανε τη δουλειά και επικράτησε του Μπενίν (1-0) στην πρεμιέρα του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Έκανε αυτό που έπρεπε το Κονγκό και μπήκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με χαμόγελα. «Ίδρωσε» βέβαια, λίγο έλειψε να βγάλει τα ματάκια του, αλλά τη δουλειά την έκανε και πήρε τη νίκη με 1-0 για να κάνει «σεφτέ» στη διοργάνωση.

Ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι, μόλις στο 16ο λεπτό είδε τον Μπονγκοντά να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα, μετά τη βαθιά μπαλιά του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αρτούρ Μαζουακού, και να εκτελεί άψογα από την καρδιά της περιοχής για να κάνει το 1-0.

Το Κονγκό θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει τελειώσει νωρίτερα το ματς, είχε ευκαιρίες και ακυρωθέν γκολ με τον - επίσης άλλοτε «ερυθρόλευκο» - Μπακαμπού, όμως δεν το έκανε και στο 90' είδε τον Εμπασί να κάνει μεγάλη επέμβαση για να διατηρήσει το μηδέν και να στερήσει από το Μπενίν έναν σωτήριο βαθμό.

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου