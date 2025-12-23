Μπορεί το γήπεδο να ήταν άδειο στην αρχή, όμως οι θύρες άνοιξαν δωρεάν και περίπου 30.000 φίλαθλοι έδωσαν φωνή στον αγώνα Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε (2-1).

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Copa Africa, στον αγώνα Αιγύπτος – Ζιμπάμπουε (2-1). Λίγα λεπτά πριν από την σέντρα, το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο, με τον κόσμο να μην ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, γεγονός που οδήγησε τους διοργανωτές σε μία πρωτοφανή κίνηση, αφού άνοιξαν τις θύρες και επέτρεψαν την ελεύθερη είσοδο στους φιλάθλους.

𝗗’𝗨𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗗𝗘 𝗔̀ 𝟯𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 🇲🇦



Alors que le stade d’Agadir semblait vide au début du match Égypte - Zimbabwe, les portes ont été ouvertes gratuitement.



En quelques minutes, l’information s’est propagée dans la ville et la population… pic.twitter.com/yOBoFgB3A6 December 23, 2025

Σταδιακά, περίπου 30.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τις εξέδρες, δίνοντας χρώμα και φωνή στον αγώνα, που ξεκίνησε με ασυνήθιστα χαμηλή προσέλευση. Στο ματς ο Σαλάχ δεν άφησε την Αίγυπτο να... στραβοπατήσει απέναντι στην Ζιμπάμπουε και έκανε δώρο στην ομάδα του «τρίποντο» (2-1) στο φινάλε.