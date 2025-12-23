Copa Africa: Άνοιξαν δωρεάν τις θύρες λόγω… άδειου γηπέδου

Μάρθα Χωριανοπούλου
Μπορεί το γήπεδο να ήταν άδειο στην αρχή, όμως οι θύρες άνοιξαν δωρεάν και περίπου 30.000 φίλαθλοι έδωσαν φωνή στον αγώνα Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε (2-1).

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Copa Africa, στον αγώνα Αιγύπτος – Ζιμπάμπουε (2-1). Λίγα λεπτά πριν από την σέντρα, το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο, με τον κόσμο να μην ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, γεγονός που οδήγησε τους διοργανωτές σε μία πρωτοφανή κίνηση, αφού άνοιξαν τις θύρες και επέτρεψαν την ελεύθερη είσοδο στους φιλάθλους.

Σταδιακά, περίπου 30.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τις εξέδρες, δίνοντας χρώμα και φωνή στον αγώνα, που ξεκίνησε με ασυνήθιστα χαμηλή προσέλευση. Στο ματς ο Σαλάχ δεν άφησε την Αίγυπτο να... στραβοπατήσει απέναντι στην Ζιμπάμπουε και έκανε δώρο στην ομάδα του «τρίποντο» (2-1) στο φινάλε.

