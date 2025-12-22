Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν άφησε την Αίγυπτο να... στραβοπατήσει απέναντι στην Ζιμπάμπουε χαρίζοντας στην ομάδα του το «τρίποντο» (2-1) στο 90+1'.

Η Αίγυπτος παραλίγο να... κολλήσει απέναντι στην Ζιμπάμπουε, στην πρεμιέρα της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Παρότι οι Πολεμιστές αιφνιδίασαν τους αντιπάλους τους παίρνοντας προβάδισμα, το «παρεάκι» του Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε το παν καταφέρνοντας να φέρει «τούμπα» το ματς χάρη στον εξτρέμ της Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις.

Ο Σαλάχ δημιουργούσε, αλλά οι συμπαίκτες του αστοχούσαν και τελικά η Αίγυπτος βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στο 20', ο Ντουμπέ κοντρόλαρε και γύρισε προτού τελειώσει υποδειγματικά τη φάση για το 1-0. Μάλιστα, οι Πολεμιστές έφτασαν κοντά σε δεύτερο τέρμα λίγο αργότερα με τον Μσεντάμι.

Το ματς ήταν μονότερμα το δεύτερο μέρος, με την Αίγυπτο να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Μαρμούς είχε αρχίσει να το... παίρνει προσωπικά. Τελικά, ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 64' σκοράροντας από πλάγια θέση.

Η Αίγυπτος προσπάθησε, δεν έχασε την ελπίδα της και δικαιώθηκε στο φινάλε με τον Σαλάχ. Με ένα ωραίο γυριστό μέσα από την περιοχή σκόραρε για την ανατροπή και το «τρίποντο» της ομάδας του sto 90+1'.

Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου

1. Νότια Αφρική 1 (2-1) 3

2. Αίγυπτος 1 (2-1) 3

3. Ζιμπάμπουε 1 (1-2) 0

4. Ανγκόλα 1 (1-2) 0