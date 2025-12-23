Ντέσερς: «Όνειρο για μένα να παίξω σε μεγάλο τουρνουά με την Νιγηρία, είμαι περήφανος»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε σε μέσο της πατρίδας της συμμετοχής του με την Νιγηρία στο Copa Africa και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρώτη του συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά.

Η Νιγηρία κάνει πρεμιέρα απόψε στο Copa Africa αντιμετωπίζοντας την Τανζανία στις 19:30 στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου της και ο Σίριλ Ντέσερς παραχώρησε μία συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του για την μεγάλη αυτή στιγμή που θα ζήσει με την ομάδα της χώρας του για πρώτη φορά.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού μίλησε για ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε για κείνον, αφού ήθελε πολύ καιρό να βρεθεί σ' ένα μεγάλο τουρνουά φορώντας το εθνόσημο και το γεγονός ότι επιλέχθηκε ενώ υπήρχαν τόσοι αξιόλογοι παίκτες στην θέση του το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό.

Για το ότι βρίσκεται στο Copa Africa για πρώτη φορά:

«Ήταν ένα όνειρο για μένα εδώ και πολλά χρόνια να πάω σ' ένα μεγάλο τουρνουά με τους ''Σούπερ Αετούς'' (παρατσούκλι εθνικής Νιγηρίας). Υπήρχε πάντα πολλή ποιότητα στους επιθετικούς και τα προηγούμενα και τώρα, αφού πολλοί Νιγηριανοί στράικερ παίζουν σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική και τα πάνε καλά, οπότε νιώθω υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ».

Ο λόγος που κλήθηκε:

«Νομίζω πως ήταν βασισμένος στην συνέπεια που έδειξα τα τελευταία χρόνια. Ναι, είναι μια περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου».

Να υπενθυμίσουμε πως εκείνος μετράει 11 συμμετοχές με την εθνική Νιγηρίας κατά τις οποίες έχει σκοράρει τέσσερα γκολ κι έχει δώσει μία ασίστ.