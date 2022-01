Η Εθνική ομάδα του Καμερούν στέκεται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας που στιγμάτισε το φετινό Copa Africa.

Το ματς του Καμερούν με τις Κομόρες για τους «16» του Copa Africa στιγματίστηκε από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε έξω από το στάδιο Ολεμπέ.

Χιλιάδες κόσμος συνωστίστηκε στα μικρά ανοίγματα των σιδερένιων θυρών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάος, με δεκάδες να ποδοπατούνται και ο τραγικός απολογισμός να κάνει λόγο για οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους και δεκάδες τραυματίες.

Οι παίκτες του Καμερούν αποφάσισαν έτσι να προσφέρουν μέρος του μπόνους τους από τη συμμετοχή στο Copa Africa στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας που «μάτωσε» το Καμερούν - Κομόρες.

The Cameroon players have decided to offer part of their #AFCON2021 bonuses to the families of the victims of the stampede which resulted in the death of 8 people before Cameroon-Comoros. 🙏



Respect. 👏🇨🇲 pic.twitter.com/cAQKQ6Td8F