Το Καμερούν προσπαθεί να καταλάβει γιατί συνέβη η τραγωδία έξω από το γήπεδο Paul Biya, με το ποδοπάτημα του κόσμου να οδηγεί σε 6 επιβεβαιωμένους θανάτους και 40 τραυματίες. Χιλιάδες οπαδοί δεν είχαν δικαίωμα εισόδου...

Το ματς του Καμερούν με τις Κομόρες για τους «16» του Copa Africa στιγματίστηκε από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε έξω από το γήπεδο, όταν χιλιάδες κόσμος συνωστίστηκε στα μικρά ανοίγματα των σιδερένιων θυρών με αποτέλεσμα η κατάσταση να οδηγήσει σε τραγωδία.

Από το ποδοπάτημα και την ασφυκτική κατάσταση που διαμορφώθηκε, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περί τους 40 οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Ο Υπουργός Υγείας του Καμερούν και ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκαν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ, ήδη διενεργείται έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το τρομερά δυσάρεστο γεγονός των θανάτων έξω από το γήπεδο.

Όπως αναφέρεται στον διεθνή Τύπο, το Paul Biya Stadium έχει χωρητικότητα 60.000 θέσεων, λόγω περιορισμών για τον Covid δεν θα έπρεπε να έχει περισσότερο από το 80% της χωρητικότητας αυτής. Ωστόσο, περισσότεροι από 50.000 οπαδοί προσπάθησαν να βρεθούν στις κερκίδες και ο όγκος του κόσμου έκανε τους υπεύθυνους να χάσουν τον έλεγχο...

Update



Number of people who died in a stampede outside the Paul Biya Stadium last night likely to go up (8)



More than 40 people have been hospitalised with injuries and quite a number in ‘desperate’ conditions.#Afcon2021 #JoySports pic.twitter.com/LW4wG6wKql