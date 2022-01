Τα Λιοντάρια της Σενεγάλης βαδίζουν στον δρόμο για τον δεύτερο σερί τελικό. Με τρία γκολ σε νοκ-άουτ ματς μόλις για 2η φορά στην ιστορία της σε Copa Africa (!), η ομάδα του Παπέ Σισέ επικράτησε της Ισημερινής Γουϊνέας (3-1) και θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στους «4».

Αήττητη κι ακάθεκτη, η Σενεγάλη συνεχίζει το ταξίδι της στο φετινό Copa Africa με στόχο να πάρει αυτό που της στέρησε η Αλγερία στον χαμένο τελικό του 2019. Η ομάδα του Αλιού Σισέ, με τον Παπέ Αμπού Σισέ του Ολυμπιακού για δεύτερο σερί ματς στον πάγκο, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά αποκλείοντας την Ισημερινή Γουϊνέα και μάλιστα, με… ασυνήθιστο στυλ (3-1), αφού μόλις για δεύτερη φορά σε 11 τουρνουά που πέρασε τους ομίλους κατάφερε να σκοράρει τρία γκολ σε νοκ-άουτ παιχνίδι!

Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα έκαναν την αρχή με τον Ντιεντιού στο 28’, έπειτα από ασίστ του Σαντιό Μανέ με υπέροχη κάθετη πάσα. Ωστόσο, η απόδοσή τους βάσει της διαφοράς ποιότητας και των πρωτοκλασάτων παικτών σε σχέση με τους αντιπάλους τους έπειθε και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου η Ισημερινή Γουϊνέα βρήκε τη στιγμή της και ισοφάρισε με τελείωμα με το μυτάκι από τον Μπουϊλά (57’). Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχεται η Σενεγάλη και ο Εντουάρ Μεντί στο φετινό Copa Africa, μετά από 417 σερί λεπτά απαραβίαστης εστίας.

GOAL! EQUATORIAL GUINEA! Jannick Buyla with a nice end to a perfect team goal. Equatorial Guinea 🇬🇶 1-1 🇸🇳 Senegal #AFCON2021 pic.twitter.com/u0zbphYiyz

Τη λύση έμελλε να δώσει μία από τις αλλαγές του Αλιού Σισέ. Ο Σεΐκου Κουγιατέ πέρασε στο ματς στο 65’ και στο 68’ τιμώρησε το λάθος των τυπικά φιλοξενούμενων, βάζοντας ξανά μπροστά τη Σενεγάλη. Το τελειωτικό «χτύπημα» έριξε ο Ισμάιλα Σαρ της Γουότφορντ στο 79’, σφραγίζοντας την πρόκριση της ομάδας στους «4» όπου περιμένει η Μπουρκίνα Φάσο.

GOAL! SENEGAL!



Ismaïla Sarr's legs are in working order to ring the knell for La Roja.



Equatorial Guinea 🇬🇶 1-3 🇸🇳 Senegal#AFCON2021pic.twitter.com/2rbDmIpWbZ