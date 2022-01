Τραγωδία έξω από το Στάδιο Ολεμπέ, με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες να μιλούν για έξι νεκρούς και δεκάδες σοβαρά τραυματίες έπειτα από επεισόδια στο παιχνίδι της διοργανώτριας χώρας με τις Κομόρες για το Κόπα Άφρικα.

Πανικός προκλήθηκε στο Στάδιο Όλεμπε στο ματς του Καμερούν με τις Κομόρες για τη φάση των 16 του Copa Africa και οι αρχικές εκτιμήσεις για νεκρούς επιβεβαιώθηκαν από τον κυβερνήτη, Νασερί Πολ Μπιγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες, οι νεκροί ανέρχονται στους έξι και δεκάδες έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια ταραχών σε μια από τις πύλες εισόδου στο στάδιο Olembe στο Yaoundé. Ο κυβερνήτης Μπιγιά, μάλιστα, δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, Ρετζίνα Σόντο, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν έπειτα από την εισβολή οπαδών σε θύρα του γηπέδου, ενώ το LSI Africa υποστηρίζει πως οι βαριά τραυματίες ανέρχονται στους 40 κι έχουν διακομισθεί στο κοντινό νοσοκομείο Μεσασί.

«Κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Θα πρέπει να τους μεταφέρουμε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο», δήλωσε η νοσοκόμα του νοσοκομείου, Ολίνγκα Προυντένς.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.



Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi