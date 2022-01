Το Καμερούν την πρόκριση, οι Κομόρες την υπόκλιση! Χωρίς κανονικό τερματοφύλακα και με λιγότερο παίκτη από το 7', η ομάδα του Μοχάμεντ Μπεν έβαλε δύσκολα στους διοργανωτές των Κουντέ-Επασί κι έπεσε ηρωικά (2-1) στο παρθενικό της Copa Africa.

Προλογιζόταν ως ένα ματς-παρωδία, με νικητή από τα… αποδυτήρια. Και πώς να γινόταν αλλιώς, όταν η μία από τις δύο ομάδες έπαιζε το παρθενικό παιχνίδι σε νοκ-άουτ Copa Africa με κατ’ ανάγκη τερματοφύλακα. Πόσο μάλλον αν προσθέσει κανείς στην εξίσωση ότι για σχεδόν ολόκληρο το 90λεπτο έπαιζε και με λιγότερο παίκτη. Κι όμως, οι Κομόρες διέψευσαν τα προγνωστικά, μαζί τους και ο Σακέρ Αλαντούρ που κλήθηκε να καλύψει το κενό των τερματοφυλάκων και έφτασαν πολύ κοντά στο «θαύμα», υποκύπτοντας με 2-1 κόντρα στο Καμερούν των Πιέρ Κουντέ και Ντεβί Επασί, που κέρδισε την πρόκριση για τα προημιτελικά, όχι όμως και τις εντυπώσεις.

Οι Καμερουνέζοι είχαν το πιο εύκολο θεωρητικά έργο για να σκοράρουν, μετά και την αποβολή του Αμπντού από το 7’. Ωστόσο, έπρεπε να περάσει σχεδόν μισή ώρα αγώνα για να το καταφέρουν. Ο Τοκό Εκαμπί από ασίστ του Αμπουμπακάρ πλάσαρε και νίκησε τον 30χρονο Αλαντούρ, αριστερό μπακ της Αζαξιό που είχε να αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα σε επίσημο ματς από το 2019! Οι Κομόρες, όμως, δεν λύγισαν ούτε στιγμή, κράτησαν το 1-0 στο ημίχρονο και υποχρέωσαν τον έτερο (κανονικό) κίπερ, Αντρέ Ονάνα σε τρομερή διπλή απόκρουση στο 33’ για να αποτρέψει την ισοφάριση.

Ο Αλαντούρ έκλεψε την «παράσταση» στις αρχές του δεύτερου μέρους, μετρώντας όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις σωτήριες επεμβάσεις μέχρι το 54’, οι δύο στην ίδια φάση! Σταδιακά, το αριθμητικό πλεονέκτημα εμφάνιζε νέες ευκαιρίες στο Καμερούν να σκοράρει και δεύτερη φορά, όπως κι έγινε στο 70’, με τον Βενσάν Αμπουμπακάρ να γράφει το 2-0 και να γίνεται ο πρώτος παίκτης από το 1998 που σκοράρει περισσότερα από 5 γκολ σε ένα Copa Africa.

Chaker Alhadhur, das Comores, lateral direito do Ajaccio, teve de ir para a baliza por estar um Gr lesionado e dois com Covid. Fez estas duas defesas e está a dar uma boa história nesta CAN. Mantém a equipa em jogo mesmo com menos um jogador. pic.twitter.com/W1d5AQO4uC