Το διευρυμένο Μουντιάλ κι ένα νεοσύστατο μονοπάτι για μπόλικες... ποδοσφαιρομάνες που κάνουν θαρραλέα όνειρα για ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Θα έχουμε σίγουρα Ουζμπεκιστάν στο Μουντιάλ 2026, θα έχουμε σίγουρα Ιορδανία και Πράσινο Ακρωτήρι. Μόνο που οι - σχεδόν - ανήκουστες χώρες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή ίσως να μην περιοριστούν στις παραπάνω... ποδοσφαιρομάνες. Το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, πρόκειται για τη διευρυμένη έκδοσή του που για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες.

Και για αυτό η FIFA δημιούργησε ένα νεοσύστατο μονοπάτι που υπόσχεται να φέρει στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου χώρες που μέχρι πρότινος μόνο στον... ύπνο τους μπορούσαν να δουν Μουντιάλ. Και τώρα το «βλέπουν» κατάματα με θάρρος και αποφασιστικότητα. Από τη Νέα Καληδονία και τη Βολιβία, μέχρι το Κουρασάο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα! Ο λόγος για τα διεθνή play-offs.

📌 2026 FIFA World Cup.



✅ 28 nations secured their spots!



🔜 14 nations will qualify in November:



🌍 11 UEFA nations will qualify

🌎 3 CONCACAF nations will qualify



🗓️ 6 nations will qualify in March:



🌍 4 UEFA Play-offs winners

🌏 2 FIFA Play-Offs winners pic.twitter.com/HfE8WySAuB November 12, 2025

Τι είναι τα διεθνή play-offs της FIFA για το Μουντιάλ

Τα διεθνή play-offs της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ουσιαστικά ένα μίνι προκριματικό τουρνουά, πριν το πραγματικό τουρνουά. Άλλωστε, θα παίξουν και έναν ρόλο... test drive, για αυτό και τον Μάρτιο του 2026 (23-31) θα διεξαχθούν στο Μεξικό, προκειμένου να γίνει και μια πρόβα τζενεράλε για την κατάσταση των γηπέδων και της οργάνωσης της χώρας της Βόρειας Αμερικής. Σκεφτείτε κάτι σαν εκτεταμένα μπαράζ.

Σε αυτά θα συμμετέχουν έξι συνολικά χώρες, οι οποίες θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια για το Μουντιάλ. Διαδικασία σαν... σφηνάκι, που υπόσχεται μπόλικες συγκινήσεις, αφού τα πάντα θα κριθούν σε τέσσερα παιχνίδια και δύο διαφορετικά brackets.

Οι δύο εθνικές με το υψηλότερο ranking προκρίνονται απευθείας στον έναν από τους δύο τελικούς, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα κληρωθούν τυχαία για τους δύο ημιτελικούς. Ουσιαστικά δηλαδή, πρόκειται για δύο ξεχωριστά πρωταθληματάκια με τρεις ομάδες το καθένα. Όλα τα παιχνίδια θα είναι μονά και νοκ-άουτ με παράταση και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας.

Ποιες εθνικές θα παίξουν στα διεθνή play-offs της FIFA

Φυσικά, σε αυτά τα ιδιαίτερα μπαράζ θα «παλέψουν» μεταξύ τους εθνικές ομάδες που δεν έχουν πάρει απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εξαιρουμένης της UEFA, που ούτως ή άλλως έχει τα περισσότερα εισιτήρια για το Μουντιάλ, κάθε άλλη Ομοσπονδία δικαιούται μια θέση στα play-offs. Εκτός από την CONCACAF (Βόρεια και Κεντρική Αμερική), που ως οικοδέσποινα έχει ακόμα μια θέση.

Άρα θα έχουμε: Δύο εθνικές από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, μια από τη Λατινική Αμερική, μια από την Ασία, μια από την Αφρική και μια από την Ωκεανία.

Από αυτές μέχρι στιγμής είναι κλειδωμένες οι δύο, η Νέα Καληδονία από την Ωκεανία και η Βολιβία από τη Λατινική Αμερική. Σε αυτή τη διακοπή πάντως, θα ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο.

Στην Ασία θα υπάρξει... εσωτερικός τελικός για τη χώρα που θα πάρει το εισιτήριο για τα play-offs. Δύο παιχνίδια ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ (13&18/11).

Στην Αφρική το πράγμα θα κριθεί σε ένα Final Four μονών αγώνων. Οι ημιτελικοί αποτελούνται από τα ζευγάρια Νιγηρία - Γκαμπόν και Καμερούν - Κονγκό (13/11). Οι νικητές θα λύσουν τις διαφορές τους στον τελικό (16/11), από τον οποίο θα προκύψει η αφρικανική εκπρόσωπος των play-offs.

🌍 African Play-offs will decide which African nation will enter the FIFA Play-Off Tournament!



🔸 Semifinals on Thursday:



🇳🇬 Nigeria vs 🇬🇦 Gabon

🇨🇲 Cameroon vs 🇨🇩 DR Congo



🔹 Final on Sunday.



🏟️ All three matches played in 🇲🇦 Rabat. pic.twitter.com/XvY285VHuZ — Football Rankings (@FootRankings) November 12, 2025

Η CONCACAF «τρέχει» μια ξεχωριστή βαθμολογία ανάμεσα στις τρεις καλύτερες δεύτερες των ομίλων. Από αυτές, οι δύο - βάσει βαθμών - θα πάρουν το εισιτήριο για τα play-offs. Το πράγμα παραμένει ακόμα πολύ ανοιχτό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή Κουρασάο και Κόστα Ρίκα βρίσκονται σε αυτές τις δύο θέσεις, ωστόσο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές τα πάντα μπορούν να αλλάξουν και να δούμε στα play-offs χώρες όπως η Αϊτή, το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, το Σουρινάμι, η Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ονδούρα και η Τζαμάικα.

📊 Average expected points of 2nd placed teams in 🌎 CONCACAF WC qualifiers (as of 12 Nov):



10.8 🇨🇼 Curaçao

9.6 🇨🇷 Costa Rica

----

8.8 🇸🇷 Suriname



✔️ Best 2 runners-up qualify for 🧩 Inter-confederation Playoffs.



❌ 🇸🇷 Suriname projected to miss out.



🚨 Try out your own… pic.twitter.com/ITOt1uLO0c — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 12, 2025

Όπως και να έχει, από όλες τις παραπάνω εθνικές ομάδες παραπάνω από μια συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν γράψει μόνο η Νιγηρία (6), το Καμερούν (8), η Κόστα Ρίκα (6), η Ονδούρα (3) και η Βολιβία (3). Οι περισσότερες διεκδικήτριες των «χρυσών» εισιτηρίων των play-offs δηλαδή διεκδικούν είτε την πρώτη, είτε τη δεύτερη - μετά από δεκαετίες - συμμετοχής. Ονειρεύονται να γράψουν ιστορία δηλαδή...