Ο Αλαντούρ σίγουρα έκανε υπερήφανο το έθνος του με την αυταπάρνηση και την αποδοχή της πρόκλησης να βρεθεί στην εστία απέναντι στο Καμερούν, όμως, το μυαλό κατά διαστήματα... κολλούσε.

Ο αριστερός φουλ μπακ της Αζαξιό έβαλε φανέλα στην πλάτη της οποίας ο αριθμός άλλαξε με... κολλητική ταινία και έπαιξε λόγω ανάγκης ως τερματοφύλακας, απέναντι στο Καμερούν για το Copa Africa.

Βέβαια, το πιο σοβαρό και σημαντικό απ' όλα είναι το σοκαριστικό γεγονός των θανάτων και των τραυματισμών σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε στο γήπεδο...

Ο Αλαντούρ εντός αγωνιστικού χώρου, έφτασε να κάνει 52 επαφές με τη μπάλα, 42 μεταβιβάσεις και 4 επεμβάσεις, ξεπερνώντας και τον Κάιλ Γουόκερ που σε ματς Champions League είχε βάλει τα γάντια του Έντερσον στην Μάντσεστερ Σίτι και υπερασπίστηκε την εστία.

Comoros left-back Chaker Alhadhu going in goal for a full 90 minutes and pulling off some stunning saves against AFCON hosts Cameroon has got to be the football highlight of 2022 so far 🇰🇲👏



