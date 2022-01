Η 33χρονη ρέφερι από τη Ρουάντα, Σαλίμα Μουκανσάνγκα έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής στα 65 χρόνια ιστορίας του Copa Africa, διευθύνοντας την αναμέτρηση της Ζιμπάμπουε κόντρα στη Γουϊνέα.

Ιστορική στιγμή για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, ιστορικό παράσημο για την Σαλίμα Μουκανσάνγκα. Η 33χρονη ρέφερι από τη Ρουάντα έγινε η πρώτη γυναίκα που σφυρίζει σε ματς Ανδρών για το Copa Africa, σηματοδοτώντας ένα συμβολικό βήμα εκσυγχρονισμού και προοδευτικότητας στον θεσμό που κρατάει 65 ολόκληρα χρόνια.

Η Μουκανσάνγκα ανέλαβε να διευθύνει την αναμέτρηση της Ζιμπάμπουε κόντρα στη Γουϊνέα του (τραυματία) Αγκιμπού Καμαρά, λίγες μέρες αφότου έγινε επίσης η πρώτη που συμπεριλαμβάνεται στη διαιτητική ομάδα ενός αγώνα, ως τέταρτος διαιτητής (Γουϊνέα-Μαλάουϊ). Στο παρελθόν, έχει σφυρίξει επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι, όπως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών της Γαλλίας το 2019.

«Θα αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα δείξουμε ότι και οι γυναίκες μπορούν να διευθύνουν έναν αγώνα ανδρών στο πιο δύσκολο επίπεδο. Και να πετύχουν. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι ίδιοι για όλους, τώρα πια χρησιμοποιούμε και το VAR, είναι το ίδιο όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι εξαιρετική ευκαιρία για μένα και άλλες γυναίκες.

«Θέλω οι γυναίκες να με στηρίξουν, γυναίκες διαιτητές και γυναίκες γενικά από όλον τον κόσμο, διότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι, είμαστε έτοιμες. Η προετοιμασία είναι η ίδια και έχουμε το σθένος α τα καταφέρουμε», δήλωσε παραμονές του παρθενικού της αγώνα σε Copa Africa η Μουκανσάνγκα, η οποία είναι η μοναδική που ορίστηκε από την CAF ως κεντρική διαιτητής, αλλά όχι και η μόνη γυναίκα συνολικά στο διαιτητικό «ρόστερ» της διοργάνωσης.

Οι Μπούχρα Καρμπούμπι και Φατίχα Τζερμούμι από το Μαρόκο καθώς και η Καρίν Ατεμζαμπόνγκ από το Καμερούν είναι επίσης παρούσες και δεν αποκλείεται, μάλιστα, μέχρι το τέλος του τουρνουά να γραφτεί νέα ιστορική σελίδα, με την πρώτη αναμέτρηση που η διαιτητική τετράδα θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από γυναίκες διαιτητές.

