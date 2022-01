Η Ισημερινή Γουϊνέα επικράτησε της κατόχου του τροπαίου Αλγερίας και ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ της πανηγύρισε έξαλλα στο Press Zone.

Η πρωταθλήτρια του 2019, Αλγερία, υπέστη ήττα-σοκ (0-1) από την Ισημερινή Γουϊνέα και είδε το τρομερό αήττητο σερί των 35 αγώνων από τον Οκτώβριο του 2018 (37 το παγκόσμιο ρεκόρ που έθεσε η Ιταλία τον περασμένο Σεπτέμβριο) να «σβήνει» οριστικά.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η Ισημερινή Γουϊνέα πανηγύρισε έξαλλα το «τρίποντο» κόντρα στην παρέα του Ριγιάντ Μαχρέζ που την φέρνει στη δεύτερη θέση του 5ου ομίλου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα... πανηγυρισμών, η αντίδραση ενός δημοσιογράφου που καλύπτει το ρεπορτάζ της χώρας στο Press Zone, μετά το τέλος της αναμέτρησης!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

EquatoGuinean journalist going bonkers inside the Press Zone after the Nzalang defeated Algeria 1-0



Football will make you mad #AFCON2021 pic.twitter.com/gWUqwq6GPe