Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι, το «Ντραγκάο» μεταμορφώθηκε σε πίστα και φιλοξένησε ορισμένα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ποπ σκηνής. Ο DJ και μουσικός παραγωγός, Marshmello έπαιξε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, φέρνοντας στο πλευρό του τη λαμπερή, Σελένα Γκόμεζ κι άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Καλίντ.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το show της και μαζί με τον 'Mello αποτέλεσαν ιδανικό πρόγευμα για τον μεγάλο τελικό.

.@SelenaGomez performing wolves at UEFA Champions. The most beautiful woman in the world.

pic.twitter.com/jLTchlnEtJ

— Selena Gomez Charts (@selgomezdata) May 29, 2021