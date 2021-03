Μετά από έξι χρόνια ο Μέσι έχασε πέναλτι στο Champions League (pic & vids)

Ο Αργεντινός αστέρας της Μπαρτσελόνα, προσπάθησε να κάνει την ανατροπή κόντρα στην Παρί και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του αλλά δεν τα κατάφερε. Ναι μεν στο 37' πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα με υπέροχο σουτ από τα 30 μέτρα, αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και ο Κέιλορ Νάβας του είπε «όχι» και κράτησε το ματς σε ισορροπία.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, μετά από έξι χρόνια, που ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα στο Champions League. Τελευταία φορά που αστόχησε ήταν το 2015, όταν η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε την Μάντσεστερ Σίτι για την φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τότε οι «μπλαουγκράνα» έφυγαν με το διπλό από το Έτιχαντ με 2-1 χάρη σε δυο γκολ του Λουίς Σουάρες. Ο Μέσι είχε την ευκαιρία να πετύχει το 3-1 και να τελειώσει την πρόκριση, αλλά ο Τζο Χαρτ, απέκρουσε το πέναλτι του Αργεντινού.

2015 - Lionel Messi has failed to score a penalty attempt in the UEFA Champions League for the first time since February 2015 against Manchester City, having scored each of his previous eight spot kicks in the competition before today. Uncharacteristic. pic.twitter.com/UzeS1hFFkM

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021