Οπαδός της Παρί σήκωσε στο πόδι τη Μπαρτσελόνα και βρέθηκε στο τμήμα!

Οι οπαδοί της Παρί πήραν την... εκδίκησή τους για τα όσα είχαν συμβεί παραμονές του πρώτου ματς στο Καμπ Νόου. Τότε, αυτοί της Μπαρτσελόνα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο των Παριζιάνων κι εκτόξευσαν δεκάδες καπνογόνα! Οι οπαδοί της Παρί στις 04.00 τα ξημερώματα απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν έμειναν εκεί. Φίλος των Παριζιάνων είχε νοικιάσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή της Μπάρτσα και μια ώρα μετά τα πυροτεχνήματα, φρόντισε να… χτυπήσει ο συναγερμός πυρκαγιάς. Παίκτες και τεχνικό τιμ της Μπαρτσελόνα βγήκαν έξω από τα δωμάτια, ενώ ο Παριζιάνος οπαδός κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα.

At 04:00 local time, PSG fans set off firecrackers outside of the Barcelona hotel ahead of today’s Champions’ League clash. (via @Rooney919191) pic.twitter.com/WS3kLZtfqL